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У Мінську почали засідання робочі підгрупи по Донбасу

Новини » Політика    01.10.2019 - 12:20
У Мінську почали засідання робочі підгрупи по Донбасу
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Попереднє засідання відбулося 18 вересня

У Мінську (Білорусь) проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Зазначимо, що попереднє засідання відбулося 18 вересня. Тоді українська сторона на переговорах у Мінську висунула умови реалізації "формули Штайнмайєра".

Крім того, російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 18 вересня, заблокувала розведення сил і районі Золотого і Петровського. Додамо, що міністр оборони України Андрій Загороднюк, розведення військ на Донбасі відбуватиметься ділянками, а не відразу по всій лінії розмежування.

До цього міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно узгоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ України.

Зазначимо, що, за умовами формули, вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Росією.

Пристайко пояснив, чому в Мінську не погодили "формулу Штайнмайєра" У РФ опублікували представлену в Мінську "формулу Штайнмайєра"
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