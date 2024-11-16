Зеленский о заявлениях окружения Трампа: хотят привлечь к себе внимание
Окружение будущего президента США Дональда Трампа делает разные заявления, в частности, и для привлечения внимания. Украина будет серьезно воспринимать только разговор с президентом США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.
"В окружении каждого президента есть разные голоса, выполняющие те или иные задачи. Иногда мы даже можем не представлять, для чего они это делают. Где-то смотрят реакцию обществ своего и других, с кем надо договариваться... Где-то это личное волеизъявление кого-то из окружения, показать, обратить внимание на себя людей, а может и Трампа", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что он будет серьезно относиться к разговору только с президентом США. Пока Трамп еще не прошел инаугурацию и не может участвовать во всех геополитических процессах, ставить в чем-то точку.
"Наши команды будут работать над содержательной встречей. О тех или иных линиях, о том, как это видят Соединенные Штаты, как мы реагируем на их видение, я смогу сказать после предметной встречи с президентом Трампом, когда он будет со всеми своими полномочиями", - добавил глава государства.
Окружение Трампа
Стоит отметить, что сам Дональд Трамп и некоторые его соратники сделали несколько неоднозначных заявлений по поводу войны в Украине. К примеру, еще до выборов Трамп заявлял о необходимости уменьшения поддержки Украины.
Главный соратник Трампа, будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина врагом. Он предполагал, что Украине придется пойти на уступки для завершения войны.
Также Трамп хочет назначить губернатора штата Южная Дакота Кристи Ноем на должность главы Министерства внутренних дел. Она утверждала, что помощь Украине от США якобы является стратегической ошибкой.
Больше об окружении Трампа и тех, кто вошел в команду нового президента США - узнайте в материале РБК-Украина.
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