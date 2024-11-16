Зеленский о заявлениях окружения Трампа: хотят привлечь к себе внимание

"В окружении каждого президента есть разные голоса, выполняющие те или иные задачи. Иногда мы даже можем не представлять, для чего они это делают. Где-то смотрят реакцию обществ своего и других, с кем надо договариваться... Где-то это личное волеизъявление кого-то из окружения, показать, обратить внимание на себя людей, а может и Трампа", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что он будет серьезно относиться к разговору только с президентом США. Пока Трамп еще не прошел инаугурацию и не может участвовать во всех геополитических процессах, ставить в чем-то точку.

"Наши команды будут работать над содержательной встречей. О тех или иных линиях, о том, как это видят Соединенные Штаты, как мы реагируем на их видение, я смогу сказать после предметной встречи с президентом Трампом, когда он будет со всеми своими полномочиями", - добавил глава государства.