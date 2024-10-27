Соратник Трампа Ди Вэнс отказался называть Путина "врагом"

Кандидат на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина врагом. Кроме того, он призвал к переговорам с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.

В частности, журналист задал Венсу вопрос о том, видит ли он в Путине союзника или врага, на что республиканец сказал, что тот конкурент.

"Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Я считаю, что мы также должны быть умными по отношению к дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор" , – заявил он.

Также во время интервью он подчеркнул, что переговоры с Российской Федерацией являются неотъемлемой частью прекращения войны в Украине.

"Я считаю, что важно, если мы когда-то закончим войну в Украине, принципиально, на каком-то уровне, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", - отметил республиканец.