Зеленський про заяви оточення Трампа: хочуть привернути до себе увагу

"В оточенні кожного президента є різні голоси, які виконують ті чи інші завдання. Іноді ми навіть можемо не уявляти, для чого вони це роблять. Десь дивляться реакцію суспільств свого та інших, з ким треба домовлятися... Десь це особисте волевиявлення когось з оточення, показати, звернути увагу на себе людей, а може і Трампа", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що він буде серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США. Поки ж Трамп ще не пройшов інавгурацію і не може брати участь у всіх геополітичних процесах, ставити в чомусь крапку.

"Наші команди будуть працювати над змістовною зустріччю. Про ті чи інші лінії, про те, як це бачать Сполучені Штати, як ми реагуємо на їхнє бачення, я зможу сказати після предметної зустрічі з президентом Трампом, коли він буде з усіма своїми повноваженнями", - додав глава держави.