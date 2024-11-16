Зеленський про заяви оточення Трампа: хочуть привернути до себе увагу
Оточення майбутнього президента США Дональда Трампа робить різні заяви, зокрема, і для привернення уваги. Україна буде серйозно сприймати лише розмову з президентом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.
"В оточенні кожного президента є різні голоси, які виконують ті чи інші завдання. Іноді ми навіть можемо не уявляти, для чого вони це роблять. Десь дивляться реакцію суспільств свого та інших, з ким треба домовлятися... Десь це особисте волевиявлення когось з оточення, показати, звернути увагу на себе людей, а може і Трампа", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що він буде серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США. Поки ж Трамп ще не пройшов інавгурацію і не може брати участь у всіх геополітичних процесах, ставити в чомусь крапку.
"Наші команди будуть працювати над змістовною зустріччю. Про ті чи інші лінії, про те, як це бачать Сполучені Штати, як ми реагуємо на їхнє бачення, я зможу сказати після предметної зустрічі з президентом Трампом, коли він буде з усіма своїми повноваженнями", - додав глава держави.
Оточення Трампа
Варто зазначити, що сам Дональд Трамп та деякі його соратники зробили декілька неоднозначних заяв щодо війни в Україні. Наприклад, ще до виборів Трамп заявляв про необхідність зменшення підтримки України.
Головний соратник Трампа, майбутній віце-президент США Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна ворогом. Він припускав, що Україні доведеться піти на поступки для завершення війни.
Також Трамп хоче призначити губернатора штату Південна Дакота Крісті Ноем на посаду очільниці Міністерства внутрішніх справ. Вона стверджувала, що допомога Україні від США нібито є стратегічною помилкою.
Більше про оточення Трампа та тих, хто увійде в команду нового президента США - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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