Зеленский: завтра предложу встречу по гарантиям безопасности в одной из столиц Европы

Зеленский отметил, что завтра, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Киев приедут 13 лидеров, в том числе и руководство Евросоюза, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его словам, на завтрашней встрече планируется обсудить стратегию на ближайшие недели. Также Зеленский на встрече с лидерами стран-партнеров затронет тему гарантий безопасности, в первую очередь от Европы, но участие США также необходимо.

"Я думаю, что завтра я предложу, чтобы мы в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и там понимали, какой формат может быть гарантией безопасности для Украины", - уточнил глава государства.