UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський: завтра запропоную зустріч щодо гарантій безпеки в одній зі столиць Європи

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з партнерами можливі гарантії безпеки на окремій зустрічі. Вона може відбутися в одній зі столиць Європи.

Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив на пресконференції.

Зеленський зазначив, що завтра, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва приїдуть 13 лідерів, зокрема й керівництво Євросоюзу, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За його словами, на завтрашній зустрічі планується обговорити стратегію на найближчі тижні. Також Зеленський на зустрічі з лідерами країн-партнерів порушить тему гарантій безпеки, насамперед від Європи, але участь США також необхідна.

"Я думаю, що завтра я запропоную, щоб ми найближчими днями зустрілися в одній зі столиць Європи і там розуміли, який формат може бути гарантією безпеки для України", - уточнив глава держави.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, українське керівництво наголошувало, що Україні необхідно надати сильні гарантії безпеки перед завершенням війни з Росією. Не можна допустити повторної агресії Москви.

Наразі ЗМІ часто пишуть про те, що розглядають варіант відправки європейських солдатів в Україну, які мають стримувати Росію від вторгнення.

Зокрема, згідно з чутками, Європа готова виділити до 30 тисяч військових, яких можуть розмістити в кількох українських містах, що не розташовані на лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДопомога УкраїніВійна в УкраїніГарантії безпеки