Зеленський: завтра запропоную зустріч щодо гарантій безпеки в одній зі столиць Європи

Зеленський зазначив, що завтра, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва приїдуть 13 лідерів, зокрема й керівництво Євросоюзу, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За його словами, на завтрашній зустрічі планується обговорити стратегію на найближчі тижні. Також Зеленський на зустрічі з лідерами країн-партнерів порушить тему гарантій безпеки, насамперед від Європи, але участь США також необхідна.

"Я думаю, що завтра я запропоную, щоб ми найближчими днями зустрілися в одній зі столиць Європи і там розуміли, який формат може бути гарантією безпеки для України", - уточнив глава держави.