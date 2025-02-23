Зеленський: завтра запропоную зустріч щодо гарантій безпеки в одній зі столиць Європи

Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з партнерами можливі гарантії безпеки на окремій зустрічі. Вона може відбутися в одній зі столиць Європи.
Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив на пресконференції.
Зеленський зазначив, що завтра, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва приїдуть 13 лідерів, зокрема й керівництво Євросоюзу, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За його словами, на завтрашній зустрічі планується обговорити стратегію на найближчі тижні. Також Зеленський на зустрічі з лідерами країн-партнерів порушить тему гарантій безпеки, насамперед від Європи, але участь США також необхідна.
"Я думаю, що завтра я запропоную, щоб ми найближчими днями зустрілися в одній зі столиць Європи і там розуміли, який формат може бути гарантією безпеки для України", - уточнив глава держави.
Нагадаємо, українське керівництво наголошувало, що Україні необхідно надати сильні гарантії безпеки перед завершенням війни з Росією. Не можна допустити повторної агресії Москви.
Наразі ЗМІ часто пишуть про те, що розглядають варіант відправки європейських солдатів в Україну, які мають стримувати Росію від вторгнення.
Зокрема, згідно з чутками, Європа готова виділити до 30 тисяч військових, яких можуть розмістити в кількох українських містах, що не розташовані на лінії фронту.
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