Не миротворцы. Sky News выяснило, как может выглядеть миссия европейских войск в Украине
Европа может отправить в Украину до 30 тысяч военных. Солдаты этого контингента не будут выполнять миссию "миротворцев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечает издание, премьер-министр Британии Кир Стармер должен встретиться с Дональдом Трампом в США в ближайшие дни и "неясно, будет ли обсуждаться план европейских войск".
Великобритания также работает над проведением саммита по Украине, в котором, как известно, примут участие европейские союзники. Ожидается, что он состоится после переговоров премьер-министра с президентом США.
Что известно о возможном размещении европейских войск в Украине
Солдаты не будут размещаться вблизи прифронтовых районов на востоке и не будут выполнять функции "миротворцев".
По словам западных чиновников, британские и другие европейские войска могут быть размещены в украинских городах, портах и на атомных электростанциях, чтобы помочь обеспечить мир после заключения соглашения о прекращении огня с Россией.
"Защита неба и побережья Украины также будет иметь решающее значение", - говорится в статье.
Вместо этого чиновники заявили, что они будут "успокаивающей" силой для общественности и помогут вернуть домой миллионы украинцев, покинувших страну из-за войны с Россией.
При этом, чиновники отказались назвать точную численность потенциальных сил, но дали понять, что их численность составит менее 30 тысяч человек.
Если развертывание будет согласовано, оно может включать размещение войск в крупных городах, портах и на объектах критической национальной инфраструктуры, таких как атомные электростанции. Спутники, самолеты-шпионы и беспилотники также могли бы помочь в этих усилиях.
"Если конкретизировать идеи, которые обсуждаются европейскими союзниками во главе с Великобританией и Францией, то можно предположить, что может быть также организована своего рода миссия по патрулированию воздушного пространства с использованием скоростных самолетов, базирующихся за пределами Украины, чтобы помочь вновь открыть украинское воздушное пространство для гражданских пассажирских самолетов", - отмечает Sky News.
Кроме того, как отмечается в статье, возможна отправка военных кораблей в Черное море, что потребует проведения работ по разминированию, а также патрулирования для содействия возобновлению морского судоходства у побережья Украины.
Возможное размещение европейских войск в Украине: что было до этого
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что британский флот станет хорошим партнером в обеспечении безопасности судоходных путей Украины вместе с ее северными союзниками.
Однако любая миссия по успокоению, возглавляемая Европой, будет эффективна только при наличии поддержки США. Считается, что участие США имеет решающее значение для сдерживающего эффекта, чтобы гарантировать, что Россия не попытается повторно атаковать Украину из-за страха спровоцировать ответную реакцию США.
Такая поддержка может быть оказана с использованием американских военных самолетов, базирующихся за пределами Украины.
Президент США Дональд Трамп не заявил, поддержит ли он подобную операцию, а его министр обороны Пит Хегсет категорически исключил отправку американских войск в Украину.
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