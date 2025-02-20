Не миротворцы. Sky News выяснило, как может выглядеть миссия европейских войск в Украине

Европа может отправить в Украину до 30 тысяч военных. Солдаты этого контингента не будут выполнять миссию "миротворцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отмечает издание, премьер-министр Британии Кир Стармер должен встретиться с Дональдом Трампом в США в ближайшие дни и "неясно, будет ли обсуждаться план европейских войск".

Великобритания также работает над проведением саммита по Украине, в котором, как известно, примут участие европейские союзники. Ожидается, что он состоится после переговоров премьер-министра с президентом США.

Что известно о возможном размещении европейских войск в Украине

Солдаты не будут размещаться вблизи прифронтовых районов на востоке и не будут выполнять функции "миротворцев".

По словам западных чиновников, британские и другие европейские войска могут быть размещены в украинских городах, портах и ​​на атомных электростанциях, чтобы помочь обеспечить мир после заключения соглашения о прекращении огня с Россией.

"Защита неба и побережья Украины также будет иметь решающее значение", - говорится в статье.

Вместо этого чиновники заявили, что они будут "успокаивающей" силой для общественности и помогут вернуть домой миллионы украинцев, покинувших страну из-за войны с Россией.

При этом, чиновники отказались назвать точную численность потенциальных сил, но дали понять, что их численность составит менее 30 тысяч человек.

Если развертывание будет согласовано, оно может включать размещение войск в крупных городах, портах и ​​на объектах критической национальной инфраструктуры, таких как атомные электростанции. Спутники, самолеты-шпионы и беспилотники также могли бы помочь в этих усилиях.

"Если конкретизировать идеи, которые обсуждаются европейскими союзниками во главе с Великобританией и Францией, то можно предположить, что может быть также организована своего рода миссия по патрулированию воздушного пространства с использованием скоростных самолетов, базирующихся за пределами Украины, чтобы помочь вновь открыть украинское воздушное пространство для гражданских пассажирских самолетов", - отмечает Sky News.