Зеленський завтра проведе засідання Ради розвитку громад
У Києві завтра, 25 лютого, відбудеться засідання Ради розвитку громад та територій. Участь в засіданні ради візьме президент України Володимир Зеленський.
Як зазначають в ОП, засідання Ради розвитку громад та територій розпочнеться о 14:00. За результатами засідання відбудеться брифінг учасників заходу.
Захід проходитиме у Конгресно-виставковому центрі "Парковий".
"У зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 в Україні кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою", - додали в ОП.
Нагадаємо, цього тижня в Києві проходить форум "Україна 30", присвячений інфраструктурі. Зеленський також цього тижня взяв участь у форумі.
Додамо, нещодавно Україна та Словаччина домовилися провести спільний бізнес-форум.