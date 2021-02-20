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Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30. Інфраструктура"

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 00:09
Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30. Інфраструктура" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура". Він долучиться до нього 22 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, до заходу приєднаються представники влади, експерти та громадські діячі. Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого.

Серед тем, які будуть обговорювати, відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

Також будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації "Укрзалізниці" та інфраструктури майбутнього.

Раніше повідомлялося, що всеукраїнський форум присвячений прийдешній 30-й річниці незалежності України. На ньому обговорюють питання та проблеми України на сучасному етапі.

Нагадаємо, 15-17 лютого в рамках форуму обговорювали питання тарифів на комунальні послуги.

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