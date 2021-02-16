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Україна та Словаччина домовилися провести бізнес-форум

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 22:30
Україна та Словаччина домовилися провести бізнес-форум Фото: Дмитро Кулеба та Іван Корчок (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 16 лютого, в Києві відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Словаччини - Дмитра Кулеби та Івана Корчока. Міністри домовилися розвивати торговельні зв’язки між країнами.

Про це повідомила прес-служба українського МЗС.

"Днями Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Рада словацьких експортерів підписали меморандум про співпрацю. Це конкретний крок для пожвавлення торговельних контактів між нашими країнами", - розповів Кулеба.

Глави МЗС домовилися цього року провести бізнес-форум між українськими та словацькими компаніями. Бізнес-форум проходитиме під егідою міністерств закордонних справ України та Словаччини.

Крім того, міністри детально обговорили подальшу взаємодію між Україною та Словаччиною в енергетичній сфері, а також домовилися спільно працювати над полегшенням умов перетину кордону.

Нагадаємо, наприкінці січня Словаччина заявила про намір приєднатися до Кримської платформи. Представники Словаччини планують приїхати на перший саміт Кримської платформи.

Додамо, в середині січня на кордоні зі Словаччиною закрився пункт пропуску, тому порядок пропуску через українсько-словацький кордон було змінено.

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