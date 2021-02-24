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Зеленский завтра проведет заседание Совета развития общин

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 18:32
Зеленский завтра проведет заседание Совета развития общин Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве завтра, 25 февраля, состоится заседание Совета развития общин и территорий. Участие в заседании совета примет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Как отмечают в ОП, заседание Совета развития общин и территорий начнется в 14:00. По результатам заседания состоится брифинг участников мероприятия.

Мероприятие будет проходить в Конгрессно-выставочном центре "Парковый".

"В связи с распространением эпидемии COVID-19 в Украине количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной", - добавили в ОП.

Напомним, на этой неделе в Киеве проходит форум "Украина 30", посвященный инфраструктуре. Зеленский также на этой неделе принял участие в форуме.

Добавим, недавно Украина и Словакия договорились провести совместный бизнес-форум.

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