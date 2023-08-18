Зеленский утвердил отмену налогов на импорт антидроновых ружей и тепловизоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые предусматривают освобождение от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Согласно данным парламента, президент Украины подписал закон № 9467, согласно которому импорт освобождается от НДС, и закон № 9468, который отменяет ввозные пошлины. Таким образом, налоги на ввоз отменяют для: тепловизионных биноклей;

монокуляров и бинокуляров;

приборов ночного видения (биноклей и монокуляров);

дальномеров;

антидроновых ружей. Освобождение от налогов для вооружения Напомним, власти Украины во время войны решили освободить от налогов импорт большинства оружия. При этом в мае Рада поддержала введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.