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Зеленский утвердил отмену налогов на импорт антидроновых ружей и тепловизоров

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Киев, Пятница 18 августа 2023 16:48
Зеленский утвердил отмену налогов на импорт антидроновых ружей и тепловизоров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые предусматривают освобождение от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Согласно данным парламента, президент Украины подписал закон № 9467, согласно которому импорт освобождается от НДС, и закон № 9468, который отменяет ввозные пошлины.

Таким образом, налоги на ввоз отменяют для:

  • тепловизионных биноклей;
  • монокуляров и бинокуляров;
  • приборов ночного видения (биноклей и монокуляров);
  • дальномеров;
  • антидроновых ружей.

Освобождение от налогов для вооружения

Напомним, власти Украины во время войны решили освободить от налогов импорт большинства оружия.

При этом в мае Рада поддержала введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.

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