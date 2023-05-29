Рада поддержала введение льгот для производства дронов в Украине

Парламент Украины поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка .

По его словам, депутаты поддержали за основу и в целом законопроекты №9275 и №9276. За них отдали по 284 и 289 голосов соответственно.

"Проектами предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА", - пояснил Железняк.

Также нардеп пояснил, что предприятие, которое ввезло такие составляющие должно отчитываться об использовании таких товаров.

"В случае нецелевого использования таких ввезенных товаров предприятие должно будет доплатить таможенные платежи от которых он был освобожден и уплатить пеню", - добавил Железняк.

Льготы по ввозу дронов в Украину

30 марта 2023 года Кабмин принял постановление, которое на время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников. Ранее на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.

Также правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину. Отныне для ввоза дронов на территорию Украины не нужно никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

Недавно Польша упростила экспорт беспилотников в Украину. Теперь он может осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного Министром развития и технологии Польши.