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Зеленський затвердив скасування податків на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

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Київ, П'ятниця 18 серпня 2023 16:48
Зеленський затвердив скасування податків на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

За даними парламенту, президент України підписав закон № 9467, згідно з яким імпорт звільняється від ПДВ, та закон № 9468, який скасовує ввізне мито.

Таким чином, податки на ввезення скасовують для:

  • тепловізійних біноклів;
  • монокулярів та бінокулярів;
  • приладів нічного бачення (біноклів та монокулярів);
  • далекомірів;
  • антидронових рушниць.

Звільнення від податків для озброєння

Нагадаємо, влада України під час війни вирішила звільнити від податків імпорт більшості зброї.

При цьому в травні Рада підтримала запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.

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