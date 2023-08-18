Зеленський затвердив скасування податків на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

За даними парламенту, президент України підписав закон № 9467, згідно з яким імпорт звільняється від ПДВ, та закон № 9468, який скасовує ввізне мито.

Таким чином, податки на ввезення скасовують для:

тепловізійних біноклів;

монокулярів та бінокулярів;

приладів нічного бачення (біноклів та монокулярів);

далекомірів;

антидронових рушниць.

Звільнення від податків для озброєння

Нагадаємо, влада України під час війни вирішила звільнити від податків імпорт більшості зброї.

При цьому в травні Рада підтримала запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.