Зеленский утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию для окончания войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, в случае передачи Украине всего вооружения, согласованного партнерами по G7, Силы обороны смогут быстро создать условия, которые заставят Россию согласиться на мирное урегулирование.

Зеленский заявил, что в течение нескольких месяцев подряд именно СБУ демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря беспилотникам разных типов.

Глава государства рассказал о результатах доклада главы СБУ Евгения Хмары о "плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности" и результатах Центра спецопераций "Альфа" на фронте.

В то же время, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп высоко оценил украинские дальнобойные удары по военным целям на территории РФ и поддержал усиление санкционного давления на российский энергетический сектор.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил, что Украина побеждает в войне. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками возвращаются к полномасштабной санкционной политике по России.