Экс-премьера Свириденко рассматривают на новую должность, - источник
Экс-премьер Юлия Свириденко, не принявшая предложение возглавить посольство в США, рассматривается кандидатом на другую должность.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.
Недавно нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко может возглавить "Нафтогаз". Бывший глава компании Сергей Корецкий покинул пост из-за назначения премьером вместо Свириденко.
По словам источника, знакомого с планами об усилении руководства "Нафтогаза", Свириденко действительно рассматривается на эту должность.
"Такой вариант рассматривается, но решение не принято", – сказал собеседник.
Назначение Свириденко в "Нафтогаз", как отметил источник РБК-Украина, связано с необходимостью поиска дополнительных денег для компании.
Как недавно заявлял министр энергетики Денис Шмыгаль по разным сценариям "Нафтогазу" понадобится еще 400 млн евро на закупку газа. Деньги планируют найти у партнеров.
Напомним, Юлию Свириденко отправили в отставку с поста премьера по инициативе президента Владимира Зеленского. Ей предлагали возглавить посольство Украины в США, но она отказалась.
Кроме того, после отставки с должности премьера Свириденко получила от Зеленского орден. Вместе с ней за работу премьером был награжден и Денис Шмыгаль.