Зеленский заинтриговал заявлением о Крыме: Россия будет вынуждена выбрать мир

Если у Украины появится то, о чем она говорила с партнерами на саммите G7, будут созданы условия, которые заставят Россию выбрать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что операция Украины по Крыму "четко просчитана".

"И то, как операция продолжается, четко доказывает: если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Киев "очень рассчитывает" на утвердительный ответ от партнеров Украины. Он добавил, что они "четко знают", о чем идет речь.

Фото: Зеленский сделал заявление о помощи от партнеров (инфографика РБК-Украина)

Напомним, на выходных в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. После этого оккупационная "власть" перекрывала движение по Крымскому мосту, а жители Керчи сообщали о пожаре и густом дыме в районе морского порта.