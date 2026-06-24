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Зеленский заинтриговал заявлением о Крыме: Россия будет вынуждена выбрать мир

21:57 24.06.2026 Ср
2 мин
Глава государства подчеркнул, что операция на полуострове "четко просчитана"
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский заинтриговал заявлением о Крыме: Россия будет вынуждена выбрать мир Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Если у Украины появится то, о чем она говорила с партнерами на саммите G7, будут созданы условия, которые заставят Россию выбрать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что операция Украины по Крыму "четко просчитана".

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"И то, как операция продолжается, четко доказывает: если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Киев "очень рассчитывает" на утвердительный ответ от партнеров Украины. Он добавил, что они "четко знают", о чем идет речь.

Зеленский заинтриговал заявлением о Крыме: Россия будет вынуждена выбрать мирФото: Зеленский сделал заявление о помощи от партнеров (инфографика РБК-Украина)

Напомним, на выходных в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. После этого оккупационная "власть" перекрывала движение по Крымскому мосту, а жители Керчи сообщали о пожаре и густом дыме в районе морского порта.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста. По его словам, пораженные объекты расположены примерно в 300 км от линии фронта.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию на территории оккупированного полуострова. Только за одну ночь было поражено более 60 важных военных объектов российских оккупантов.

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