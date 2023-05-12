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Зеленский утвердил санкции против экс-нардепа Деркача

Фото: Андрей Деркач, бывший нардеп (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против 37 физических лиц. В список попал бывший народный депутат Андрей Деркач, которого обвиняют в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №279/2023.

Согласно документу, санкции против Деркача вводят на десять лет. В частности, они предусматривают блокировку активов и ограничение торговых операций.

Стоит заметить, что 27 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал тогда еще парламентария Андрея Деркача. Его подозревают в том, что он за период с 2019 по 2022 год получил более полумиллиона долларов от россиян за подрывную деятельность против Украины.

При этом еще в сентябре 2022 года Деркача объявляли в розыск. Санкции против него Украина уже вводила еще в 2021 году.

Напомним, 13 января 2023 года Верховная рада поддержала инициативу лишить Деркача депутатского мандата.

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