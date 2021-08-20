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РНБО вводить санкції проти нардепа Деркача

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 18:27
РНБО вводить санкції проти нардепа Деркача Фото: нардеп Андрій Деркач (Вікіпедія)
Автор: Анастасія Рокитна

Рада національної безпеки та оборони України вводить санкції проти народного депутата Андрія Деркача. Також вводять санкції проти кола осіб, які під санкціями США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

"Прийнято рішення ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача та кола осіб, які під санкціями США", - заявив Данілов.

Хто такий Андрій Деркач

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов ніби-то робив особисто Порошенко.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори. Міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Деркача.

Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".

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Андрій Деркач
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