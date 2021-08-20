РНБО вводить санкції проти нардепа Деркача
Рада національної безпеки та оборони України вводить санкції проти народного депутата Андрія Деркача. Також вводять санкції проти кола осіб, які під санкціями США.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.
"Прийнято рішення ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача та кола осіб, які під санкціями США", - заявив Данілов.
Хто такий Андрій Деркач
19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов ніби-то робив особисто Порошенко.
Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори. Міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Деркача.
Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".