Зеленський затвердив санкції проти екснардепа Деркача

Згідно з документом, санкції проти Деркача запроваджують на десять років. Зокрема, вони передбачають блокування активів та обмеження торгових операцій.

Варто зауважити, що 27 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував тоді ще парламентаря Андрія Деркача. Його підозрюють у тому, що він за період з 2019 по 2022 рік отримав понад півмільйона доларів від росіян за підривну діяльність проти України.

При цьому ще у вересні 2022 року Деркача оголошували у розшук. Санкції проти нього Україна вже вводила ще у 2021 році.