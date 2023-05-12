UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський затвердив санкції проти екснардепа Деркача

Фото: Андрій Деркач, колишній нардеп (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти 37 осіб. До списку потрапив колишній народний депутат Андрій Деркач, якого звинувачують у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №279/2023.

Згідно з документом, санкції проти Деркача запроваджують на десять років. Зокрема, вони передбачають блокування активів та обмеження торгових операцій.

Варто зауважити, що 27 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував тоді ще парламентаря Андрія Деркача. Його підозрюють у тому, що він за період з 2019 по 2022 рік отримав понад півмільйона доларів від росіян за підривну діяльність проти України.

При цьому ще у вересні 2022 року Деркача оголошували у розшук. Санкції проти нього Україна вже вводила ще у 2021 році.

Нагадаємо, 13 січня 2023 року Верховна рада підтримала ініціативу позбавити Деркача депутатського мандата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ДеркачВолодимир ЗеленськийРНБО