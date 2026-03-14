Зеленский утвердил планы устойчивости для городов и регионов: у Киева отдельный дедлайн

16:59 14.03.2026 Сб
2 мин
Киеву из-за ситуации определили отдельный дедлайн для плана устойчивости
aimg Антон Корж
Зеленский утвердил планы устойчивости для городов и регионов: у Киева отдельный дедлайн Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно планов устойчивости для украинских городов и областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О Комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов"... Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложить на Секретаря", - сказано в сообщении.

Согласно решению СНБО, комплексный план устойчивости должен быть разработан всеми соответствующими и причастными органами в течение двух недель с момента подписания указа президента. Выполнить все положения планов нужно до начала отопительного сезона.

При этом решением СНБО отдельный дедлайн по планам устойчивости установлен для Киева. Столица должна разработать и представить готовый план уже через неделю.

"Киевскому городскому голове, председателю Киевской городской государственной администрации в недельный срок подать Кабинету Министров Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины утвержденный Комплексный план устойчивости города Киева", - сказано в документе.

Напомним, еще 3 марта Совет нацбезопасности и обороны утвердил планы устойчивости для всех областей и областных городов, кроме Киева. Столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.

Зеленский заявил о сложной ситуации в городе и предложил привлечь к подготовке Киева экс-вице-премьера Александра Кубракова. В ответ на это мэр Киева Виталий Кличко назвал решение властей не помогать столице "политически мотивированным".

Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
