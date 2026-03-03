ua en ru
Зеленский предложил Кличко "подкрепление" для подготовки к зиме: о ком речь

Киев, Вторник 03 марта 2026 17:43
Зеленский предложил Кличко "подкрепление" для подготовки к зиме: о ком речь Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Бывший вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков может помочь Киеву подготовиться к следующей зиме. Окончательное решение зависит от мэра Виталия Кличко.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода после заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: "Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы

Глава украинского государства отметил, что в контексте подготовки к следующей зиме с Киевом возникла сложная ситуация.

"Я хочу, чтобы Кубраков, если будет совместная работа со столицей, чуть помог и сконцентрировался именно на энергетике столицы", - сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что все полномочия у мэра. И если он захочет помощи от государства, такую помощь предоставят в максимальных объемах.

Александр Кубраков

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в городе Первомайск Днепропетровской области.

Он получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете и прошел краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.

Кубраков начинал карьеру в государственном управлении, в частности, был народным депутатом Верховной Рады IX созыва.

В ноябре 2019 года он был назначен главой "Укравтодора", а 20 мая 2021 стал министром инфраструктуры Украины. После этого, 1 декабря 2022 года, он возглавил министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и одновременно занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

9 мая 2024 года Верховная Рада уволила его с должности министра.

После увольнения Кубраков продолжил работать в государственных структурах: в январе 2025 года он стал советником министра обороны Украины по логистике и снабжению.

В январе 2026 года был назначен внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Владимир Зеленский Киев Виталий Кличко Война в Украине Александр Кубраков
