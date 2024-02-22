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Зеленский утвердил основные задачи спецпредставителя по гарантиям безопасности

Фото: Зеленский утвердил основные задачи спецпредставителя по гарантиям безопасности (Виталій Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о специальном уполномоченном по вопросам развития обороны и гарантий безопасности. На эту должность недавно был назначен Евгений Мойсюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вебсайт официального интернет-представительства президента Украины.

На официальном сайте Президента Украины вышел указ, где обозначены основные задачи и права специального уполномоченного по вопросам развития обороны и гарантий безопасности.

Основными задачами будут:

  • анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины;
  • мониторинг реализации этих гарантий и внесение предложений по их улучшению;
  • подготовка предложений для президента Украины с целью обеспечения согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с силами обороны;
  • участие в разработке законодательных актов и обеспечении реализации международных гарантий безопасности;
  • участие в подготовке документов для событий, касающихся международных гарантий безопасности и развития оборонных сил Украины.

Кроме того, спецуполномоченный сможет взаимодействовать с государственными учреждениями, получать необходимую информацию от вспомогательных органов и служб, сотрудничать с международными организациями и инициировать подготовку проектов актов президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.

Назначение Евгения Мойсюка

13 февраля Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

Президент подчеркнул, что этот шаг направлен на создание новой системы безопасности для Украины, в основе которой лежит сотрудничество с ведущими странами мира. Он отметил необходимость конкретных действий по воплощению соглашений в жизнь, чтобы обеспечить реальную безопасность страны.

Напомним, Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмину Джапарову постоянной представительницей Украины при международных организациях в Вене.

Также сегодня Зеленский назначил Юрия Гусева чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджане.

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