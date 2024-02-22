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Зеленський затвердив основні завдання спецпредставника щодо гарантій безпеки

Фото: Зеленський затвердив основні завдання спецпредставника щодо гарантій безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про спеціального уповноваженого з питань розвитку оборони та безпекових гарантій. На цю посаду нещодавно було призначено Євгена Мойсюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вебсайт офіційного інтернет-представництва президента України.

На офіційному сайті президента України вийшов указ, де окреслено основні завдання та права спеціального уповноваженого з питань розвитку оборони та безпекових гарантій.

Основними завданнями будуть:

  • аналіз питань, що пов’язані з реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України;
  • моніторинг реалізації цих гарантій та внесення пропозицій щодо їх покращення;
  • підготовка пропозицій для президента України з метою забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що пов'язані із силами оборони;
  • участь у розробці законодавчих актів та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій;
  • участь у підготовці документів для подій, що стосуються міжнародних безпекових гарантій та розвитку оборонних сил України.

Крім того, спецуповноважений зможе взаємодіяти з державними установами, отримувати необхідну інформацію від допоміжних органів та служб, співпрацювати з міжнародними організаціями та ініціювати підготовку проєктів актів президента України з питань, що належать до його компетенції. 

Призначення Євгена Мойсюка

13 лютого Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони. 

Президент підкреслив, що цей крок спрямований на створення нової системи безпеки для України, в основі якої лежить співпраця з провідними державами світу. Він зазначив необхідність конкретних дій для втілення угод у життя, щоб забезпечити реальну безпеку країни.

Нагадаємо, Зеленський призначив першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.

Також сьогодні Зеленський призначив Юрія Гусєва надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджані.

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Володимир ЗеленськийГарантії безпеки