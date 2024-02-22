Зеленський затвердив основні завдання спецпредставника щодо гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про спеціального уповноваженого з питань розвитку оборони та безпекових гарантій. На цю посаду нещодавно було призначено Євгена Мойсюка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вебсайт офіційного інтернет-представництва президента України.
На офіційному сайті президента України вийшов указ, де окреслено основні завдання та права спеціального уповноваженого з питань розвитку оборони та безпекових гарантій.
Основними завданнями будуть:
Крім того, спецуповноважений зможе взаємодіяти з державними установами, отримувати необхідну інформацію від допоміжних органів та служб, співпрацювати з міжнародними організаціями та ініціювати підготовку проєктів актів президента України з питань, що належать до його компетенції.
13 лютого Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.
Президент підкреслив, що цей крок спрямований на створення нової системи безпеки для України, в основі якої лежить співпраця з провідними державами світу. Він зазначив необхідність конкретних дій для втілення угод у життя, щоб забезпечити реальну безпеку країни.
Нагадаємо, Зеленський призначив першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.
Також сьогодні Зеленський призначив Юрія Гусєва надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджані.
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