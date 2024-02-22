Зеленский утвердил основные задачи спецпредставителя по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о специальном уполномоченном по вопросам развития обороны и гарантий безопасности. На эту должность недавно был назначен Евгений Мойсюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вебсайт официального интернет-представительства президента Украины.

На официальном сайте Президента Украины вышел указ, где обозначены основные задачи и права специального уполномоченного по вопросам развития обороны и гарантий безопасности.

Основными задачами будут:

анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины;

мониторинг реализации этих гарантий и внесение предложений по их улучшению;

подготовка предложений для президента Украины с целью обеспечения согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с силами обороны;

участие в разработке законодательных актов и обеспечении реализации международных гарантий безопасности;

участие в подготовке документов для событий, касающихся международных гарантий безопасности и развития оборонных сил Украины.

Кроме того, спецуполномоченный сможет взаимодействовать с государственными учреждениями, получать необходимую информацию от вспомогательных органов и служб, сотрудничать с международными организациями и инициировать подготовку проектов актов президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.

Назначение Евгения Мойсюка

13 февраля Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

Президент подчеркнул, что этот шаг направлен на создание новой системы безопасности для Украины, в основе которой лежит сотрудничество с ведущими странами мира. Он отметил необходимость конкретных действий по воплощению соглашений в жизнь, чтобы обеспечить реальную безопасность страны.