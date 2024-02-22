ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський затвердив основні завдання спецпредставника щодо гарантій безпеки

Четвер 22 лютого 2024 19:19
UA EN RU
Зеленський затвердив основні завдання спецпредставника щодо гарантій безпеки Фото: Зеленський затвердив основні завдання спецпредставника щодо гарантій безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про спеціального уповноваженого з питань розвитку оборони та безпекових гарантій. На цю посаду нещодавно було призначено Євгена Мойсюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вебсайт офіційного інтернет-представництва президента України.

На офіційному сайті президента України вийшов указ, де окреслено основні завдання та права спеціального уповноваженого з питань розвитку оборони та безпекових гарантій.

Основними завданнями будуть:

  • аналіз питань, що пов’язані з реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України;
  • моніторинг реалізації цих гарантій та внесення пропозицій щодо їх покращення;
  • підготовка пропозицій для президента України з метою забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що пов'язані із силами оборони;
  • участь у розробці законодавчих актів та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій;
  • участь у підготовці документів для подій, що стосуються міжнародних безпекових гарантій та розвитку оборонних сил України.

Крім того, спецуповноважений зможе взаємодіяти з державними установами, отримувати необхідну інформацію від допоміжних органів та служб, співпрацювати з міжнародними організаціями та ініціювати підготовку проєктів актів президента України з питань, що належать до його компетенції.

Призначення Євгена Мойсюка

13 лютого Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.

Президент підкреслив, що цей крок спрямований на створення нової системи безпеки для України, в основі якої лежить співпраця з провідними державами світу. Він зазначив необхідність конкретних дій для втілення угод у життя, щоб забезпечити реальну безпеку країни.

Нагадаємо, Зеленський призначив першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.

Також сьогодні Зеленський призначив Юрія Гусєва надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Гарантії безпеки
NEWS
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні