Зеленский ввел новый праздник в Украине: отмечают уже сегодня

В документе указано, что праздник создается с целью развития национальных военных традиций и учета роли войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины.

Также на войска радиоэлектронной борьбы возложена ответственность за электромагнитное прикрытие объектов критической инфраструктуры государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования - 12 сентября 2025 года.

Что такое войска радиоэлектронной борьбы Украины

Войска радиоэлектронной борьбы Украины (войска РЭБ) - это род специальных войск Вооруженных Сил Украины, предназначенный для обеспечения боевой деятельности в области радиоэлектронной борьбы. Их основные задачи включают:

завоевание господства в эфире;

защита стратегических систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника;

нарушение работы стратегических систем управления войсками противника;

снижение эффективности применения боевых средств противника путем распространения радиоэлектронных помех.

Структура и подчинение

Войска РЭБ подчиняются Главному управлению радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В состав этих войск входят отдельные батальоны и узлы радиоэлектронной борьбы, расположенные в разных регионах Украины, в частности во Львове, Житомире, Одессе и Черкассах.

Роль в борьбе с беспилотниками

В условиях современной войны, в частности во время широкомасштабного вторжения России в Украину, войска РЭБ играют ключевую роль в противодействии беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), таким как "Шахед".

Они осуществляют радиоэлектронное противодействие, что затрудняет или делает невозможным эффективное использование БПЛА противником. В частности, применяются методы постановки помех, радиоподавления и имитации работы различных видов радиоэлектронных средств.

Подготовка и развитие

С целью повышения эффективности деятельности войск РЭБ в Украине открыты новые школы подготовки квалифицированных специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Также создана система управления средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяет координировать деятельность между применением беспилотных систем и средств РЭБ, видеть действия противника в электромагнитном спектре и более эффективно противодействовать ему.

Войска радиоэлектронной борьбы Украины являются важным элементом современной войны, обеспечивая эффективное противодействие электронным средствам противника, в частности беспилотным летательным аппаратам, и способствуя достижению господства в эфире. Их деятельность является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и обороноспособности Украины.