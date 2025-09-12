Зеленський запровадив нове свято в Україні: відзначають вже сьогодні

У документі зазначено, що свято створюється з метою розвитку національних військових традицій та врахування ролі військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України.

Також військам радіоелектронної боротьби належить відповідальність за електромагнітне прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 12 вересня 2025 року.

Що таке війська радіоелектронної боротьби України

Війська радіоелектронної боротьби України (війська РЕБ) - це рід спеціальних військ Збройних Сил України, призначений для забезпечення бойової діяльності у галузі радіоелектронної боротьби. Їх основні завдання включають:

завоювання панування в ефірі;

захист стратегічних систем управління військами і зброєю від навмисних перешкод противника;

порушення роботи стратегічних систем управління військами противника;

зниження ефективності застосування бойових засобів противника шляхом поширення радіоелектронних перешкод.

Структура та підпорядкування

Війська РЕБ підпорядковуються Головному управлінню радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України. До складу цих військ входять окремі батальйони та вузли радіоелектронної боротьби, розташовані в різних регіонах України, зокрема у Львові, Житомирі, Одесі та Черкасах.

Роль у боротьбі з безпілотниками

В умовах сучасної війни, зокрема під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, війська РЕБ відіграють ключову роль у протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА), таким як "Шахед".

Вони здійснюють радіоелектронну протидію, що ускладнює або робить неможливим ефективне використання БПЛА противником. Зокрема, застосовуються методи постановки перешкод, радіопридушення та імітації роботи різних видів радіоелектронних засобів.

Підготовка та розвиток

З метою підвищення ефективності діяльності військ РЕБ в Україні відкрито нові школи підготовки кваліфікованих фахівців радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

Також створено систему управління засобами радіоелектронної боротьби, що дозволяє координувати діяльність між застосуванням безпілотних систем та засобів РЕБ, бачити дії противника в електромагнітному спектрі та більш ефективно протидіяти йому.

Війська радіоелектронної боротьби України є важливим елементом сучасної війни, забезпечуючи ефективну протидію електронним засобам противника, зокрема безпілотним літальним апаратам, та сприяючи досягненню панування в ефірі. Їх діяльність є невід'ємною частиною забезпечення безпеки та обороноздатності України.