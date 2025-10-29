Выборы в Аргентине

Напомним, на днях в Аргентине партия президента Хавьера Милея "Свобода наступает" одержала победу на ключевых промежуточных выборах, которые рассматривались, в частности, как проверка поддержки его реформ.

Милей стал президентом в декабре 2023 года. По официальным данным, инфляция в том году в Аргентине достигла 211%.

Около 40% населения страны жили ниже черты бедности. Менее чем через два года его президентства страна достигла профицита бюджета, а инфляция снизилась до примерно 36%.

Милей сосредоточился на проведении экономических и политических реформ, направленных на стабилизацию финансов и привлечение инвестиций.

При его каденции были введены меры по уменьшению государственного дефицита и упрощению налоговой системы.

Кроме того, Милей активно поддерживает модернизацию инфраструктуры и стремится укрепить международные отношения Аргентины.

Также напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина заинтересована в изучении опыта Аргентины по дерегуляции и преодолению инфляции.