Зеленський запросив президента Аргентини до України

Вибори в Аргентині

Нагадаємо, днями в Аргентині партія президента Хав'єра Мілея "Свобода настає" здобула перемогу на ключових проміжних виборах, які розглядалися, зокрема, як перевірка підтримки його реформ.

Мілей став президентом у грудні 2023 року. За офіційними даними, інфляція того року в Аргентині досягла 211%.

Близько 40% населення країни жили нижче за межі бідності. Менш ніж через два роки його президентства країна досягла профіциту бюджету, а інфляція знизилася до приблизно 36%.

Мілей зосередився на проведенні економічних та політичних реформ, спрямованих на стабілізацію фінансів та залучення інвестицій.

За його каденції були запроваджені заходи для зменшення державного дефіциту та спрощення податкової системи.

Крім того, Мілей активно підтримує модернізацію інфраструктури та прагне зміцнити міжнародні відносини Аргентини.

Також нагадаємо, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини з дерегуляції та подолання інфляції.