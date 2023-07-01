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Зеленский пригласил Испанию присоединиться к гарантиям безопасности для Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина приглашает Испанию присоединиться к гарантиям безопасности, которые НАТО может предоставить до присоединения нашей страны к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьером Испании.

"Обсудили гарантии безопасности для Украины, которые нужно на время для вступления в Альянс. Мы приглашаем Испанию присоединиться к предоставлению таких гарантий Украине, к обсуждению", - сказал он.

Президент также отметил, что Испания поддерживает украинскую формулу мира. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на участие Испании в Глобальном саммите мира.

"Рассчитываем на поддержку Испании на саммите в Вильнюсе (стран НАТО, - ред.). Украина убеждена, что на сегодняшний день существуют все основания для того, чтобы предоставить Украине членство в НАТО и это стало бы очень важным сигналом, что миру и безопасности в Европе нет и никогда не будут альтернатив", - заявил Зеленский.

Премьер Испании в Украине

Сегодня 1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев с рабочим визитом. Цель визита главы правительства - подтвердить поддержку Украины.

Он уже выступил в Верховной раде, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Санчес объявил новый пакет помощи на сумму 55 млн евро. Из них 51 млн поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Остальные пойдут на восстановление школ.

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