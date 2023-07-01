Зеленський запросив Іспанію приєднатися до гарантій безпеки для України

"Обговорили гарантії безпеки для України, які потрібно на час до вступу в Альянс. Ми запрошуємо Іспанію долучитися до надання таких гарантій Україні, до обговорення", - сказав він.

Також президент зазначив, що Іспанія підтримує українську формулу миру. Зеленський наголосив, що розраховує на участь Іспанії у Глобальному саміті миру.

"Розраховуємо на підтримку Іспанії на саміті у Вільнюсі (країн НАТО, - ред.). Україна переконана, що на сьогодні існують всі підстави для того, щоб надати Україні до членства в НАТО і це стало б дуже важливим сигналом, що мир та безпека в Європі не мають і ніколи не матимуть альтернатив", - заявив Зеленський.

Прем'єр Іспанії в Україні

Сьогодні 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з робочим візитом. Мета візиту глави уряду - підтвердити підтримку України.

Він вже виступив у Верховній раді, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленський.

Санчес оголосив новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. З них 51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.

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