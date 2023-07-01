Премьер Испании обратился к Раде и обещал новый пакет помощи Украине

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Глава правительства Испании выступил сегодня в Верховной раде Украины. Он отметил, что Испания как председательствующая в ЕС будет поддерживать украинский народ.

"Сегодня, 1 июля, Испания берет на себя большую ответственность за председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих шести месяцев", - сказал он.

Санчес подчеркнул, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Испании. Он объявил о выделении нового пакета помощи в 55 млн евро. Из них 51 млн поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Остальные пойдут на восстановление школ.

"Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от цены", - сказал премьер.

Поддержка на пути в НАТО и ЕС

Санчес также уделил внимание членству Украины в НАТО. Он поддержал создание Совета Украина-НАТО.

"Мы приближаемся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который продлит обязательства, взятые нами в прошлом году в Мадриде. Испания поддерживает содействие политическому участию Украины через создание Совета Украина-НАТО, куда вас уже приглашают в качестве полноправного члена", - сказал он.

Также испанский премьер подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать Украину, отстаивающую европейские ценности в войне с РФ.

"Европейский Союз был создан для предотвращения новых войн. Мы решили объединиться, быть "едиными в разнообразии", и это сделало нас сильнее. Европа с вами, а вы едины с Европой", - добавил премьер.

Санчес приехал в Киев

Напомним, сегодня 1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев с рабочим визитом. Он встретится с Владимиром Зеленским.

Также следует отметить, что Испания начинает председательствовать в Совете ЕС, поэтому цель визита Санчеса - подтвердить поддержку Украины со стороны Испании и Европейского союза.

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