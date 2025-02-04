Зеленский рассказал о первых контактах Украины с командой Трампа
Команда президента Украины Владимира Зеленского уже контактирует с командой президента США Дональда Трампа. В частности, были переговоры со спецпредставителем по Украине и России Китом Келлогом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"У нас проходят контакты между нашими командами", - отметил Зеленский.
По его словам, у руководителя Офиса президента Андрея Ермака был разговор с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцом.
"С Келлогом (спецпредставителем по Украине и России Китом Келлогом - ред.) у моей команды был контакт вчера", - добавил президент Украины.
В настоящее время происходит согласование деталей визита в Украину представителей США.
"У нас есть рабочие даты, когда американская команда приедет. Сейчас согласовываются даты и состав. Мы ждем команду, и будем вместе работать", - сказал Зеленский.
Визит Келлога в Украину
Напомним, Кит Келлог должен был посетить Украину. Еще в конце декабря спикер МИД Украины Георгий Тихий отмечал, что дату визита уже определили, шла активная подготовка.
Информацию о запланированном визите Кита Келлога в Украину подтверждал и президент Владимир Зеленский.
Но позже Reuters написало о том, что Келлог отложил свой визит в Украину. Как писало издание, визит должен произойти уже после инаугурации Дональда Трампа.
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