Зеленский рассказал о первых контактах Украины с командой Трампа

Команда президента Украины Владимира Зеленского уже контактирует с командой президента США Дональда Трампа. В частности, были переговоры со спецпредставителем по Украине и России Китом Келлогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"У нас проходят контакты между нашими командами", - отметил Зеленский.

По его словам, у руководителя Офиса президента Андрея Ермака был разговор с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцом.

"С Келлогом (спецпредставителем по Украине и России Китом Келлогом - ред.) у моей команды был контакт вчера", - добавил президент Украины.

В настоящее время происходит согласование деталей визита в Украину представителей США.

"У нас есть рабочие даты, когда американская команда приедет. Сейчас согласовываются даты и состав. Мы ждем команду, и будем вместе работать", - сказал Зеленский.