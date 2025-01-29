Если Трамп хочет заставить Путина прийти к миру, он сможет это сделать, - Зеленский
Если президент США Дональд Трамп хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прийти к миру, у него это получится.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.
"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать", - заявил Зеленский.
Глава государства добавил, что надеется, что потенциальное мирное соглашение будет чем-то большим, чем просто лист бумаги.
"Мы хотим, чтобы он (Трамп, - ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, риторика Трампа в отношении Путина и переговоров является "справедливой и честной". Он добавил, что это именно то, чего боится российский диктатор - чтобы сильный лидер поддерживал Украину.
Глава государства также призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы достичь мира и "более широких гарантий безопасности".
"Я считаю, что одних только гарантий со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что перед полномасштабным вторжением России он попросил бывшего президента Джо Байдена и его команду предпринять превентивные меры, например, ввести санкции против РФ. Зеленский также добавил, что просил оружие, но, по его словам, ему сказали, что его предоставят только если Россия нападет.
"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на Соединенные Штаты как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, и мы воевали сами", - констатировал он.
Заявления Трампа по Украине
Еще до победы на выборах Дональд Трамп заявил, что якобы сможет завершить войну России против Украины за день. Позже западные СМИ сообщали, что якобы Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну в Украине за 100 дней.
После инаугурации Трамп обратился к Путину, призвав в ближайшее время заключить соглашение о прекращении войны. Он также пригрозил России дополнительными пошлинами и санкциями.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что хочет встретиться с Путиным и выразил надежду, что Китай поможет положить конец войне.
Больше о том, когда могут начаться переговоры по завершению войны и что готовит Трамп - в материале РБК-Украина.
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