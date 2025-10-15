Рада снова продлит военное положение и мобилизацию: когда именно

Верховная Рада уже на следующей неделе поддержит продление режима военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, голосование за продление военного положения и мобилизации запланировано на вторник, 21 октября. Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать с 5 ноября до февраля 2026 года.

Железняк уточнил, что соответствующие законопроекты президент Украины Владимир Зеленский внесет в раду в понедельник, 20 октября.

После того, как документы внесут в парламент, их должен будет рассмотреть профильный комитет. Потом состоится голосование и законы подпишут спикер ВР и президент.

Стоит заметить, что таким образом украинский парламент уже в 17-й раз продлит военное положение и мобилизацию.