Рада снова продлит военное положение и мобилизацию: когда именно
Верховная Рада уже на следующей неделе поддержит продление режима военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
По его словам, голосование за продление военного положения и мобилизации запланировано на вторник, 21 октября. Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать с 5 ноября до февраля 2026 года.
Железняк уточнил, что соответствующие законопроекты президент Украины Владимир Зеленский внесет в раду в понедельник, 20 октября.
После того, как документы внесут в парламент, их должен будет рассмотреть профильный комитет. Потом состоится голосование и законы подпишут спикер ВР и президент.
Стоит заметить, что таким образом украинский парламент уже в 17-й раз продлит военное положение и мобилизацию.
Военное положение и мобилизация
Напомним, с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году Верховная Рада Украины приняла закон о всеобщей мобилизации и установила военное положение на всей территории страны.
В апреле 2024 года был подписан закон, который снизил призывной возраст до 25 лет и отменил категорию "ограниченно годный" для военнообязанных.
По состоянию на 2025 год мобилизация и военное положение были продлены как минимум до 5 ноября.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, прошедшие медицинскую комиссию, при этом женщины с медицинским образованием могут быть мобилизованы добровольно.
Последний раз Рада продлевала военное положение и мобилизацию 15 июля.