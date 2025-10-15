ua en ru
Рада снова продлит военное положение и мобилизацию: когда именно

Киев, Среда 15 октября 2025 15:39
UA EN RU
Рада снова продлит военное положение и мобилизацию: когда именно Иллюстративное фото: Рада рассмотрит продление мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада уже на следующей неделе поддержит продление режима военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, голосование за продление военного положения и мобилизации запланировано на вторник, 21 октября. Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать с 5 ноября до февраля 2026 года.

Железняк уточнил, что соответствующие законопроекты президент Украины Владимир Зеленский внесет в раду в понедельник, 20 октября.

После того, как документы внесут в парламент, их должен будет рассмотреть профильный комитет. Потом состоится голосование и законы подпишут спикер ВР и президент.

Стоит заметить, что таким образом украинский парламент уже в 17-й раз продлит военное положение и мобилизацию.

Военное положение и мобилизация

Напомним, с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году Верховная Рада Украины приняла закон о всеобщей мобилизации и установила военное положение на всей территории страны.

В апреле 2024 года был подписан закон, который снизил призывной возраст до 25 лет и отменил категорию "ограниченно годный" для военнообязанных.

По состоянию на 2025 год мобилизация и военное положение были продлены как минимум до 5 ноября.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, прошедшие медицинскую комиссию, при этом женщины с медицинским образованием могут быть мобилизованы добровольно.

Последний раз Рада продлевала военное положение и мобилизацию 15 июля.

Верховная рада Война в Украине Мобилизация в Украине
