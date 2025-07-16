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Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля министром обороны

Киев, Среда 16 июля 2025 20:13
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Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля министром обороны Фото: президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Денис Шмыгаль (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду представление о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", - рассказал президент.

Он уточнил, что теперь Минобороны будет управлять и стратегическими отраслями промышленности.

К слову, министра обороны и министра иностранных дел в Украине назначают по особой процедуре. Кандидатов на эти должности вносит президент, а окончательное решение принимает Верховная Рада.

Остальных министров предлагает премьер-министр, и именно он формирует состав Кабмина, за который затем голосует парламент.

Шмыгаля отправили в отставку

Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что он хочет, чтобы Шмыгаль стал министром обороны, поскольку у него есть колоссальный опыт.

Такие перестановки происходят в рамках масштабной перезагрузки Кабмина. Новым премьером должна стать первый вице-премьер Юлия Свириденко.

При этом статус первого вице-премьера, по данным источников РБК-Украина, получит вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Детальнее о перестановках - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль
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