Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля министром обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", - рассказал президент.



Он уточнил, что теперь Минобороны будет управлять и стратегическими отраслями промышленности.

К слову, министра обороны и министра иностранных дел в Украине назначают по особой процедуре. Кандидатов на эти должности вносит президент, а окончательное решение принимает Верховная Рада.

Остальных министров предлагает премьер-министр, и именно он формирует состав Кабмина, за который затем голосует парламент.