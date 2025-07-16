Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля министром обороны
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду представление о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", - рассказал президент.
Он уточнил, что теперь Минобороны будет управлять и стратегическими отраслями промышленности.
К слову, министра обороны и министра иностранных дел в Украине назначают по особой процедуре. Кандидатов на эти должности вносит президент, а окончательное решение принимает Верховная Рада.
Остальных министров предлагает премьер-министр, и именно он формирует состав Кабмина, за который затем голосует парламент.
Шмыгаля отправили в отставку
Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что он хочет, чтобы Шмыгаль стал министром обороны, поскольку у него есть колоссальный опыт.
Такие перестановки происходят в рамках масштабной перезагрузки Кабмина. Новым премьером должна стать первый вице-премьер Юлия Свириденко.
При этом статус первого вице-премьера, по данным источников РБК-Украина, получит вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Детальнее о перестановках - в материале РБК-Украина.
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