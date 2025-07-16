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Зеленський запропонував Раді призначити Шмигаля міністром оборони

Київ, Середа 16 липня 2025 20:13
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Зеленський запропонував Раді призначити Шмигаля міністром оборони Фото: президент України Володимир Зеленський та експрем'єр Денис Шмигаль (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський подав у Раду подання про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони", - розповів президент.

Він уточнив, що тепер Міноборони управлятиме і стратегічними галузями промисловості.

До слова, міністра оборони та міністра закордонних справ в Україні призначають за особливою процедурою. Кандидатів на ці посади вносить президент, а остаточне рішення ухвалює Верховна Рада.

Решту міністрів пропонує прем'єр-міністр, і саме він формує склад Кабміну, за який потім голосує парламент.

Шмигаля відправили у відставку

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що він хоче, щоб Шмигаль став міністром оборони, оскільки в нього є колосальний досвід.

Такі перестановки відбуваються в рамках масштабного перезавантаження Кабміну. Новим прем'єром має стати перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.

При цьому статус першого віце-прем'єра, за даними джерел РБК-Україна, отримає віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Детальніше про перестановки - в матеріалі РБК-Україна.

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