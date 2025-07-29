Зеленский: законопроект о НАБУ поддержала Дания, которая председательствует в ЕС

Законопроект о независимости НАБУ и САП получил поддержку Дании, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с премьером Дании Метте Фредериксен. Глава украинского государства поблагодарил за ощутимую и сильную поддержку Украины, которая усиливает обороноспособность страны.

Одной из тем разговора стала европейская интеграция Украины. В частности, президент Украины и премьер Дании обсудили открытие первого переговорного кластера.

"Сейчас Дания председательствует в Совете ЕС. Нам нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения", - добавил Зеленский.

Он заверил, что Украина делает со своей стороны все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС. В частности, в Раду внесли законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

"Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", - отметил президент.

Также Зеленский и Фредериксен согласовали будущие контакты - как двусторонние, так и в рамках более широких международных форматов.