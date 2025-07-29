Зеленский: законопроект о НАБУ поддержала Дания, которая председательствует в ЕС
Законопроект о независимости НАБУ и САП получил поддержку Дании, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с премьером Дании Метте Фредериксен. Глава украинского государства поблагодарил за ощутимую и сильную поддержку Украины, которая усиливает обороноспособность страны.
Одной из тем разговора стала европейская интеграция Украины. В частности, президент Украины и премьер Дании обсудили открытие первого переговорного кластера.
"Сейчас Дания председательствует в Совете ЕС. Нам нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения", - добавил Зеленский.
Он заверил, что Украина делает со своей стороны все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС. В частности, в Раду внесли законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
"Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", - отметил президент.
Также Зеленский и Фредериксен согласовали будущие контакты - как двусторонние, так и в рамках более широких международных форматов.
Критика ЕС
Напомним, на прошлой неделе Рада урезала полномочия НАБУ и САП, приняв скандальный закон.
В Евросоюзе раскритиковали такое решение украинского парламента. В частности, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что это серьезный шаг назад.
При этом издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники написало, что Евросоюз пригрозил прекратить финансовую помощь Украине из-за такого закона.
Президент Владимир Зеленский решил исправить ситуацию со скандальным законом собственным законопроектом, который предусматривает независимость НАБУ и САП.
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