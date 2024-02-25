RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о законопроекте о мобилизации: пусть депутаты работают и потом отвечают стране

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Пусть народные депутаты работают над законопроектом о мобилизации, а уже потом будут отвечать украинцам "а что будет дальше?".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам форума "Украина. Год 2024".

(Что касается закона (о мобилизации, - ред?). Все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше", - заявил он.

Новый законопроект о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации
30 января Кабинет министров повторно внес в парламент законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу , о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныМобилизация в Украине