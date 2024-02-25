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Зеленський про законопроект про мобілізацію: хай депутати працюють і потім відповідають країні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Нехай народні депутати працюють над законопроектом про мобілізацію, а вже потім відповідатимуть українцям "а що буде далі?".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

(Що стосується закону (про мобілізацію, - ред?). Всі складнощі ви вже сказали - 3 тисячі поправок. Хай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі", - заявив він. 

Новий законопроект про мобілізацію

30 січня Кабінет міністрів повторно вніс до парламенту законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроекту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Детальніше про новий законопроект про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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