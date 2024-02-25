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Зеленский о законопроекте о мобилизации: пусть депутаты работают и потом отвечают стране

Воскресенье 25 февраля 2024 18:02
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Зеленский о законопроекте о мобилизации: пусть депутаты работают и потом отвечают стране Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Пусть народные депутаты работают над законопроектом о мобилизации, а уже потом будут отвечать украинцам "а что будет дальше?".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам форума "Украина. Год 2024".

(Что касается закона (о мобилизации, - ред?). Все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше", - заявил он.

Новый законопроект о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации
30 января Кабинет министров повторно внес в парламент законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу , о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Война России против Украины Мобилизация в Украине
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