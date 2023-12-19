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Зеленский: закон с мобилизацией женщин не подпишу, а с 25 лет - соглашусь, если увижу аргументы

Украина, Вторник 19 декабря 2023 19:46
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Зеленский: закон с мобилизацией женщин не подпишу, а с 25 лет - соглашусь, если увижу аргументы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины не будет, поскольку президент не подпишет такой закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Женщин нет, не подпишу", - говорится в заявлении.

Также президент сказал, что готов подписать закон предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет.

"Если все аргументы будут изложены, и я увижу, что это нужно, то с этим соглашусь", - добавил президент.

Снижение возраста мобилизации

Напомним, еще 30 мая Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. За тогда проголосовали 304 депутата.

Законопроект инициировало Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины. При этом президент Украины Владимир Зеленский не подписывает этот закон. Таким образом, он все еще не вступил в силу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не утвердил снижение предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет, поскольку это чувствительный вопрос.

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