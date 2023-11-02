Данилов объяснил, почему предельный возраст для призывников не снизили до 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский все еще не утвердил снижение предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет, поскольку это чувствительный вопрос.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Liga.net заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это очень чувствительный вопрос, когда нужно своим решением взять ответственность, что более молодые люди должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень тяжело", - подчеркнул Данилов.

По его словам, сейчас задача в том, чтобы максимально усилить противовоздушную оборону для защиты населения и объектов инфраструктуры, а также получить современную технику.

"F-16 - это не наша прихоть. Это о жизни наших военных. Это хотя бы об определенном паритете в воздухе с Россией. Современные средства поражения - это уже другое дело. Простой пример. Когда последовали первые случаи уничтожения военных вертолетов РФ, то вдвое-втрое уменьшилось количество полетов. Соответственно, это жизнь наших парней и девушек", - добавил секретарь СНБО.

Снижение возраста мобилизации

Напомним, еще 30 мая Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. За тогда проголосовали 304 депутата.

Законопроект инициировало Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины.

При этом уже пять месяцев президент Украины Владимир Зеленский не подписывает этот закон. Таким образом, он все еще не вступил в силу.