В Украине снизили возраст призыва на срочную военную службу

Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Документ в целом поддержали 304 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Правительственный законопроект №9281 инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. Они объяснили, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет отсутствует.

Эта инициатива согласована с другими правительственными и структурами безопасности.

Обоснование уменьшения возраста

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сегодня на срочную военную службу призываются граждане Украины мужского пола с 18 лет.

В то же время, подавляющее количество граждан получает отсрочку от призыва на срочную военную службу при достижении ими 18-летнего возраста. Большинство из них имеют отсрочку от призыва на срочную военную службу для получения образования. Их обучение, как правило, длится в течение 4-6 лет, которое заканчивается при достижении ими 22-24 летнего возраста.

"В случае снижения предельного призывного возраста до 25 лет у призывных комиссий будет достаточно времени (1-3 года) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу", - говорится в документе.

В то же время, пребывание граждан на воинском учете призывников до 27 лет и необходимость ежегодного прибытия их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с целью подтверждения права на отсрочку от призыва, а также прохождение медицинских осмотров (обследований) приводит к значительным финансово-материальным расходам.

"Кроме этого, длительное пребывание граждан на воинском учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая то, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период", - пояснили в правительстве.

Отмена призыва на срочную службу

Во время действия военного положения общая мобилизация касается мужчин от 18 до 60 лет. Поэтому с весны 2022 года призыв на срочную военную службу не проводился. Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет военнообязанных и резервистов.