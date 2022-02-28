Зеленський: ув'язнених УБД звільнять для участі у війні проти Росії

У зв'язку з війною Росії проти України учасників бойових дій, які перебувають у місцях позбавлення волі, звільнять, щоб посилити бойові підрозділи. З них надалі знімуть усі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українців із реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з кількох людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз - оборона", - заявив Зеленський.

Як пояснила генпрокурор Ірина Венедіктова, це не масова акція, а дуже виважений та точковий крок. Кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 2014-15 роках.

"Всі вони затяті противники "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських уболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінено всі ризики та механізми контролю за ними", - зазначила генпрокурор.

За її словами, на сьогодні в Україні достатньо воїнів, оскільки за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, але ті, хто оступився, також мають право стати на захист Батьківщини.