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Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 00:09
Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський підвила указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, у зв'язку з нападом РФ на Україну і з метою оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань Зеленський постановив оголосити і провести загальну мобілізацію.

Зокрема, вона проводитиметься на території всіх областей України протягом 90 діб з дня набрання чинності указом.

Водночас Зеленський доручив Генеральному штабу ЗСУ визначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального терміну мобілізації. При цьому Кабмін повинен забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з проведенням мобілізації.

Крім того, голови ОДА повинні будуть забезпечити створення і роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

Зазначимо, мобілізація - комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у воєнний стан у зв'язку з надзвичайними Умовами всередині країни або за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою і проводиться відкрито або приховано.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.

Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій.

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