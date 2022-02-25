Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підвила указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

Так, у зв'язку з нападом РФ на Україну і з метою оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань Зеленський постановив оголосити і провести загальну мобілізацію.

Зокрема, вона проводитиметься на території всіх областей України протягом 90 діб з дня набрання чинності указом.

Водночас Зеленський доручив Генеральному штабу ЗСУ визначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального терміну мобілізації. При цьому Кабмін повинен забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з проведенням мобілізації.

Крім того, голови ОДА повинні будуть забезпечити створення і роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

Зазначимо, мобілізація - комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у воєнний стан у зв'язку з надзвичайними Умовами всередині країни або за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою і проводиться відкрито або приховано.