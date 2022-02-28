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Зеленский: заключенных УБД освободят для участия в войне против России

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Киев, Понедельник 28 февраля 2022 11:21
Зеленский: заключенных УБД освободят для участия в войне против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В связи с войной России против Украины участников боевых действий, которые находятся в местах лишения свободы, освободят, чтобы усилить боевые подразделения. С них в дальнейшем снимут все санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи. И смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с нескольких человек, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - заявил Зеленский.

Как разъяснила генпрокурор Ирина Венедиктова, это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014-15 годах.

"Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и механизмы контроля за ними", - отметила генпрокурор.

По ее словам, на сегодня в Украине достаточно воинов, поскольку за два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, но те, кто оступился, тоже имеют право встать на защиту Родины.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

После этого Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 дней.

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