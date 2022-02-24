УКРАЇНА ВВЕЛА ВОЄННИЙ СТАН

РБК-Україна зібрало все, що потрібно знати про воєнний стан.

Що означає воєнний стан

Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військової агресії.

На період дії воєнного стану органи державної та місцевої влади, військові командування отримують додаткові повноваження з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Водночас можуть обмежуватися багато прав і свободи громадян.

Як воєнний стан може вплинути на життя українців

У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі обмеження для громадян України під час дії воєнного стану. Серед них:

обов'язкова трудова повинність,

відчуження особистого майна,

обмеження пересування громадян, транспортних засобів,

комендантська година,

заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,

заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,

контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,

обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом,

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.

Порядок введення воєнного стану

Спочатку ініціативу введення воєнного стану висуває РНБО. Потім президент видає відповідний указ. Протягом двох днів його має затвердити Верховна рада, і після цього рішення набирає чинності.

В указі глави держави має бути прописано обґрунтування, терміни і територіальні межі дії воєнного стану.

Режим воєнного стану може закінчитися раніше встановленого терміну, для чого главі держави достатньо видати відповідний указ.

Чому вводять воєнний стан

Протягом останніх днів ситуація на Донбасі значно загострилася. Біля кордонів України зосереджений багатотисячний військовий контингент РФ. Бойовики з окупованих територій ОРДЛО з минулого тижня обстрілюють населені пункти вздовж всієї лінії розмежування і здійснюють провокації.

До того ж влада так званих "ЛДНР" під приводом нібито загрози наступу українських військ почали в "республіках" евакуацію громадян до Росії і оголосили про мобілізацію чоловіків 18-55 років.

21 лютого лідери "ЛНР" і "ДНР" звернулися до президента РФ Путіна з проханням визнати незалежність "республік" і укласти угоду про військову допомогу. Після цього глава Росії провів позачергове засідання Радбезу, за підсумками якого виступив зі зверненням про визнання "ЛДНР".

Сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО. На ньому було прийнято рішення ввести воєнний стан на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Воєнний стан у 2018 році

Режим воєнного стану в Україні був оголошений 28 листопада 2018 року. Це сталося після захоплення російськими військами трьох кораблів українських ВМС з членами екіпажу в Керченській протоці. У полоні опинилися 23 військовослужбовців.

На тлі ситуації, що склалася президент Петро Порошенко видав указ про введення воєнного стану строком на 2 місяці на всій території України. Однак під час затвердження документа Верховною радою в нього внесли ряд змін.

За підсумками голосування парламенту, воєнний стан в Україні було введено на 30 днів.

Масштаб його дії обмежувався 10 областями на кордоні з РФ, зоною ООС і біля узбережжя Азовського і Чорного морів (Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська).

Режим воєнного стану не вплинув на життя мирних громадян. Школи, лікарні, пошта, органи соцзахисту, банки працювали у звичайному режимі. Всі соціальні виплати проводилися без перебоїв.

У рамках воєнного стану провели збори резервістів, навчання, збільшили кількість патрулів, блокпостів, посилили охорону кордонів, стратегічних об'єктів (вокзалів, портів). Також було введено обмеження в'їзду на територію України чоловіків від 16 до 60 років, які є громадянами Російської Федерації. В'їзд до Криму заборонили для іноземців.