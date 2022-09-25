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Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 25 сентября 2022 23:16
Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жителям Дагестана и другим гражданам РФ необходимо продолжать свою борьбу против мобилизации в России для того, чтобы сохранить жизни своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос - о жизни. Зачем их братьям и сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей - всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что если они все таки решатся прийти на украинскую территорию - живыми их уже не отпустят.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах призвать до 300 тысяч человек.

После этого в России вспыхнули протесты. В частности, сегодня, 25 сентября, в Дагестане начались акции, на которых люди выступили против мобилизации и войны в Украине.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Дагестан Мобилизация в России
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