Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ

Жителям Дагестана и другим гражданам РФ необходимо продолжать свою борьбу против мобилизации в России для того, чтобы сохранить жизни своих детей.

"Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос - о жизни. Зачем их братьям и сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей - всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что если они все таки решатся прийти на украинскую территорию - живыми их уже не отпустят.